VEÍCULO A QUASE 150KM/H – Os agentes do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BRBM) flagraram na manhã de terça-feira (19), um veículo em alta velocidade trafegando pela ERS-389 (antiga Estrada do Mar). O radar fotografou o automóvel Fiat Toro com placas de Belo Horizonte (MG) na altura do quilômetro 41 da rodovia, em Capão da Canoa, trafegando a uma velocidade de 147 quilômetros por hora (km/h). Vale lembrar que a velocidade máxima permitida nesse trecho é de 80 km/h. O BRBM segue intensificando as ações da Operação Radar, com intuito de coibir a conduta de motoristas que excedem a velocidade e colocam em risco a vida dos outros usuários, o que pode gerar o aumentando de acidentes.

ACIDENTE NA ROTA DO SOL – A perícia identificou o nome da mulher, vítima de um acidente de trânsito na noite do último domingo (17), em Itati. O acidente ocorreu por volta das 19h, na altura do quilômetro 11 da ERS-486 (Rota do Sol). Marisete Brum de Oliveira, de 42 anos, estava no banco do passageiro de um automóvel Palio Weekend no momento da colisão. O carro com placas de Caxias do Sul (na Serra) seguia em direção ao Litoral, quando invadiu a pista contrária e se chocou contra um automóvel Fiat Toro, com placas de Imbé. Os integrantes do Fiat não se feriram. O motorista e outra passageira do Palio sofreram ferimentos e precisaram ser encaminhados ao Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, onde foram atendidos e liberados. Já Marisete, não teve a mesma sorte e acabou morrendo no local.

ASSALTO A MOTORISTA – Um homem foi surpreendido por dois indivíduos armados, enquanto realizavas entregas em comércios da região. O caso aconteceu na terça-feira (19), em Cidreira. Segundo a Brigada Militar (BM), a vítima estava trafegando com seu caminhão na ERS-784, na Zona rural do município, quando foi abordado pelos criminosos abordo de um Fiesta Hatch. Os assaltantes trancaram o motorista dentro do baú do caminhão e fugiram levando o celular da vítima e uma quantia em dinheiro. Assustado, o homem só foi libertado algumas horas depois, por moradores que passavam pelo local do crime. A BM foi acionada e imediatamente iniciou buscas na região para localizar os criminosos. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia (DP) de Cidreira e a Polícia Civil segue investigando o caso. Até o momento ninguém foi preso.

CUMPRIMENTO DE MANDADOS – A Polícia Civil realizou na tarde desta quarta-feira (20), o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência de um suspeito de tentativa de homicídio em Capão da Canoa. O crime ocorreu na noite do dia 02/01, após uma briga de trânsito na região central de Capão da Canoa. O suspeito, após a discussão, efetuou disparos de arma de fogo contra pai e filho que estavam em outro veículo. O pai foi atingido no braço e o filho foi atingido com um tiro de raspão na barriga. Ambos chegaram a ficar hospitalizados, mas felizmente hoje estão bem. Segundo a investigação, o suspeito, que está preso, possui diversos antecedentes criminais registrados tanto aqui no RS quanto em Santa Catarina. Durante as buscas foram apreendidos chips de celular, documento e chave do veículo, um celular quebrado, fotos do suspeito comprovando a moradia, além de um HD/DVR com imagens de câmeras instaladas na casa. Vale ressaltar que a Polícia Civil segue investigando o caso.