ACIDENTE COM MORTE NA ROTA DO SOL – Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta Kawasaki Versys e um automóvel Volkswagen Up, causou a morte de um homem e deixou duas mulheres feridas no final da tarde de sábado (23). A colisão ocorreu por volta das 18h e 30min, no quilômetro 14 da ERS-486 (Rota do Sol), em Itati. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a moto com placas de Gramado estava trafegando em direção a Serra gaúcha quando foi cortada pelo carro com placas de Terra de Areia, o qual seguia no sentido contrário.

O condutor da moto, um homem de 51 anos, acabou morrendo no local. A passageira da moto e uma mulher que estava no automóvel ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres. O quadro de saúde delas não foi divulgado. Já o motorista do Volkswagen, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), não se feriu. Vale ressaltar que o nome da vítima e dos envolvidos no acidente não foram divulgados. A polícia está investigando o caso.

NOVA MORTE POR AFOGAMENTO – Um homem de 37 anos de idade morreu afogado na tarde de sábado (23), após cair em um buraco. O acidente ocorreu na altura da guarita 111, na praia de Imara, em Imbé. Segundo os guarda-vidas, a vítima, identificada como Maximiliano Ruff, entrou no mar juntamente com outras três pessoas: duas mulheres de 24 e 34 anos, e um adolescente de 13 anos. Todos, que pertencem a mesma família, são residentes de Novo Hamburgo (no Vale dos Sinos) e haviam entrado no mar para jogarem as cinzas de um parente.

Essa foi a quarta morte por afogamento no Litoral Norte gaúcho nesse verão e a segunda em menos de uma semana. O outro óbito mais recente ocorreu na última quinta-feira (21), quando uma mulher acabou morrendo na praia de Capão Novo, em Capão da Canoa. A vítima, de 49 anos, chegou a ser resgatada, juntamente com os dois sobrinhos, de 20 e 27 anos, respectivamente. Porém, acabou não resistindo e faleceu. As outras duas mortes ocorreram em Balneário Pinhal e Cidreira.

PRISÕES POR FURTO E RECEPTAÇÃO – A Brigada Militar (BM) prendeu no final da noite de sexta-feira (22), um homem e uma mulher, em Torres. Segundo a BM, o indivíduo estaria vendendo motocicletas roubadas em uma residência localizada na Estrada Geral Areia Grande. O homem, de 26 anos de idade, informou aos Policiais Militares (PMs) que já havia feito a venda de uma das motos. Após as informações, os PMs conseguiram localizar a moto vendida e a compradora do veículo, uma mulher de 35 anos. Com ela, os agentes ainda encontraram uma espingarda calibre 36 milímetros, a qual foi apreendida. O casal foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia (DP) de Torres, onde foi registrada a ocorrência. De acordo com a BM, o preso vai responder pelo crime de furto e a mulher por receptação e posse ilegal de arma de fogo.

OPERAÇÃO BOAS VINDAS – Na tarde da última sexta-feira (22), a Brigada Militar (BM), com o auxílio do canil do 8o Batalhão de Policiamento Militar (BPM) realizou na estação rodoviária de Osório mais uma etapa da Operação Boas Vindas. A ação, realizada com frequência em rodoviárias da região, tem como objetivo coibir o transporte de drogas e armas, por meio do transporte rodoviário. Durante a ação foram realizadas abordagem aos passageiros e revista nas bagagens. Segundo a BM, nenhuma ocorrência ou irregularidade foram registradas durante a Operação.

QUADRILHA É PRESA EM OSÓRIO – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na última sexta-feira (22), uma quadrilha responsável por realizar assaltos em diversas lojas da região. Após receberem informações da Brigada Militar (BM), a PRF realizou as prisões em flagrante na BR-101, em Osório, durante abordagem a um automóvel Etios com placas de Gravataí (região Metropolitana). No carro estavam o motorista e quatro mulheres, todos com antecedentes criminais.

Durante a abordagem, uma das mulheres tentou fugir, porém foi capturada pelos policiais. Após consultarem o sistema os policiais rodoviários, constataram que uma das mulheres possuía um mandado de prisão domiciliar em aberto. Durante revista no veículo, os agentes encontraram diversas mercadorias sem procedência no interior do porta-malas.

Haviam diversas peças de roupas e produtos de higiene, ainda com etiquetas de preços e lacres de segurança de uma grande rede de lojas de departamento. Ao todo, foram recuperados 462 itens, totalizando aproximadamente 25 mil reais em produtos. Diante dos fatos, os cinco foram presos e conduzidos a Delegacia de Polícia (DP) da cidade, onde foi registrada a ocorrência.