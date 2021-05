AFASTAMENTO DE PREFEITO – Os Vereadores de Cidreira se articulam para promover o afastamento do prefeito Alex Contini (Progressistas) enquanto durarem as investigações sobre supostas irregularidades em licitações e contratos da administração municipal. Ao todo, seis Comissões Parlamentares (cinco processantes e uma de inquérito) foram abertas no Legislativo de Cidreira.

Segundo o vereador Romildo Silveira (PSB), Contini estaria interferindo nas investigações e devido a isto deveria ser afastado. O vereador Gilmar da Costa (PTB) disse que o prefeito está determinando que funcionários assinem documentos retroativos, mostrando sua interferência no processo investigativo. Conforme o vereador Paulo Catarina (MDB) relatou, já houve uma consulta ao Ministério Público de Tramandaí para tratar do possível afastamento, o que pode acontecer nos próximos dias.

As investigações em andamento apuram supostas irregularidades em licitações entre elas, compra de tintas, compra de cadeados, compra de material de construção, contratação de advogados sem licitação, favorecimento pessoal, entre outras. A vereadora Tati Zanoni (Progressistas) confirmou a farta documentação, mas alertou que não há nenhuma “prova concreta” para se justificar o afastamento do prefeito de Cidreira. O prefeito Alex Contini afirmou que seu gabinete está de portas abertas e que ele vai prestar todos os esclarecimentos necessários.

VIATURAS PARA A REGIÃO – O governador Eduardo Leite entregou na terça-feira (4), 221 veículos para a Brigada Militar, sendo 112 motocicletas, 107 automóveis e dois ônibus. Os veículos foram adquiridos com recursos de emenda da bancada federal gaúcha, verba do convênio de repasse ao Fundo Especial da Segurança Pública (Fesp) de taxas recolhidas pelo Departamento de Trânsito do RS (Detran-RS) e de valores do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg).

Ao todo, foram destinados aos municípios do Litoral Norte cinco viaturas SUV semiblindadas (para os municípios de Arroio do Sal, Capivari do Sul, Dom Pedro de Alcântara, Morrinhos do Sul e Palmares do Sul) e duas motos (ambas para Capão da Canoa).

O comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral (CRPO Litoral), o tenente-coronel Leandro Oliveira da Luz, participou do ato de entrega realizado na sede da Academia de Polícia Militar (APM), em Porto Alegre. Segundo o comandante, assim que forem entregues, as viaturas e motos já passam a ser utilizadas pelos Policiai Militares (PMs), afim de garantir mais policiamento às comunidades de toda a região.

CONSULTA POPULAR – O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), encaminhou o montante de R$ 10.549.018,73 (dez milhões quinhentos e quarenta e nove mil e dezoito reais e setenta e três centavos) para quitar demandas da Agricultura (modalidade convênio) eleitas na Consulta Popular em 2018. O valor é correspondente a 202 projetos que foram enviados pelos municípios beneficiados à SPGG, entre 12 de abril e 03/05 desse ano.

Ao todo, seis projetos foram contemplados no Litoral Norte, sendo quatro de apoio ao desenvolvimento da Agricultura Familiar (em Caraá, Dom Pedro de Alcântara, Itati e Morrinhos do Sul) e os outros dois de apoio a ampliação da infraestrutura rural dos municípios de Caraá e Itati. As cidades da região vão receber R$ 491.675,11 (quatrocentos e noventa e um mil seiscentos e setenta e cinco reais e onze centavos) para investirem nos projetos. O valor (aproximado) vai ser repartido da seguinte maneira: Itati vai receber R$ 308,2 mil (sendo 225,3 para investimento da infraestrutura rural e os outros 82,8 mil para o auxílio da agricultura familiar). Caraá vai receber R$ 114,1 mil (sendo R$ 67,9 mil para infraestrutura e os outros R$ 46,2 mil para agricultura familiar). O município de Morrinhos vai receber aproximadamente 35,4 mil reais. Já Dom Pedro de Alcântara deve receber pouco mais de R$ 34 mil.

NOMEAÇÃO DA ERS-030 – A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado aprovou na terça-feira (4), o parecer favorável do deputado Airton Lima (PL), ao Projeto de Lei no 026/2020. A proposta de autoria do parlamentar Tenente-coronel Zucco (PSL), prevê a denominação da ERS-030, no trecho entre os quilômetros 52,73 e 76,86, em Santo Antônio da Patrulha, de Rodovia Deputado Candido Carrion. O Projeto segue agora para votação no Legislativo gaúcho e caso seja aprovado pelos deputados, segue para ascensão do governador Eduardo Leite.

Natural da cidade de Bagé, na Campanha, Carrion teve forte atuação em defesa da região do Vale do Maquiné, Santo Antônio da Patrulhai, Torres e do Litoral Norte, com diversas medidas que visavam expandir a fronteira de fornecimento e geração de energia elétrica na região. Muito preocupado com a cadeia produtiva do arroz e açúcar, foi um dos visionários que deslumbrou, a mais de 70 anos, a potencialidade de Santo Antônio da Patrulha, que caminharia no futuro para a Industrialização do setor do açúcar e o beneficamente em escala internacional do Arroz.