NOTÍCIAS CURTAS DE OSÓRIO

MANEJO DA ORLA – A população osoriense tem até o dia 31 deste mês para realizar as suas sugestões para o Plano de Gestão Integrada da Orla de Atlântida Sul e Mariápolis (PGI). O PGI é fruto de um amplo processo participativo, em que se empregou a metodologia do Projeto Orla.

As sugestões e complementações para qualificar a gestão da orla marítima de Osório podem ser enviadas pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRKQvyG1XoqAa85BmLF2wWXr589arBnkaelrPIlalggTVi9g/viewform?fbclid=IwAR3kJu4Sss1Fi1WoMAgaS6BHet3cK5sxJPuj6ZH45UO0pXsFRR6gCG-y0oE.

APA MORRO DE OSÓRIO – Teve início na terça-feira (3), uma série de Audiências Públicas para se debater sobre o Plano de Manejo da Área de Preservação Ambiental (APA) Morro de Osório. Até o momento foram realizados dois encontros: no Salão Paroquial da Baixada (3), na Coopviva, em Arroio Grande (5).

Na próxima terça-feira (10), têm audiência marcada para o Salão Paroquial da Santa Rita. Ainda estão previstas outras duas reuniões: no Salão Paroquial da Borússia (16/05) e na Câmara de Vereadores (20/05). As Audiências estão marcadas para iniciar todas as 18h e 30min. Vale ressaltar que a entrada é gratuita e liberada para toda a comunidade osoriense.

VAGAS PARA ESTÁGIO – A prefeitura de Osório abriu as inscrições para o Processo Seletivo para contração de estagiários. Ao todo, são 81 vagas disponíveis nas seguintes áreas: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Biomedicina, Biblioteconomia, Ciências da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Jurídicas e Sociais, Ciências Contábeis, Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas, Desenvolvimento Regional, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Ensino Médio, Educação Jovens e Adultos (EJA), Apae, Educação Física, Fisioterapia, Farmácia, Geografia, História, Magistério, Matemática, Letras, Nutrição, Psicologia, Pedagogia, Serviço Social, Sistema de Informação, Técnico em Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico em Edificações, Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Rede de Computadores, Tecnologia em Processos Gerenciais e Turismo.

As vagas são para estudantes matriculados no nível Médio, Profissional e/ou Superior. As bolsas variam de 550 a R$ 1,1 mil. Os selecionados ainda receberão auxílio transporte. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até as 23h e 59min da próxima sexta-feira (13), no site do CIEE (www.cieers.org.br). A seleção será realizada por meio de uma prova online, no dia 19/05. Vale ressaltar que, para ser selecionado, o candidato precisa ter 16 anos de idade e estar matriculado no curso que se inscreveu para ocupar a vaga.

Mais informações você pode conferir do Edital nº 095/2022, disponível no site da prefeitura (osorio.atende.net/cidadao), na aba Editais.

