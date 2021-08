Vem aí a terceira edição do Bazar É Daqui, Tem Valor. O evento realizado pela prefeitura, por meio do Gabinete da Primeira-Dama e da Assessoria da Secretaria Municipal de Cultura, ocorre no sábado (7), a partir das 15h, novamente no Museu da Via Férrea, localizado Avenida Getúlio Vargas, 630, na região central da cidade. O bazar tem o objetivo de valorizar o pequeno e médio empreendedor, fomentando a economia local.

