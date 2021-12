Nova Rodoviária está localizada no quilômetro 89 da Estrada do Mar.

Após 76 dias sem Estação Rodoviária, a cidade de Torres volta a ter um local oficial para embarque e desembarque de passageiros. Instalado no quilômetro 89 da ERS-389 (antiga Estrada do Mar) o novo terminal entrou em operação na quinta-feira (16).

Distante 4,2 quilômetros do Centro, a nova localização é assunto corrente na cidade. O imbróglio teve início em dezembro de 2020, quando o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) lançou licitação para conceder o serviço. Descontente com a iniciativa, o concessionário que administrava a antiga estação há mais de três décadas rescindiu o contrato unilateralmente e encerrou as atividades em 30 de setembro.

Dono do prédio, ele colocou o imóvel à venda, impossibilitando a continuidade da operação no mesmo local. Nesse período, as passagens foram vendidas numa lancheria vizinha e os ônibus seguiram estacionando na mesma rua. Vencedor da concorrência e titular da concessão pelos próximos 25 anos, Leal ainda não assinou contrato definitivo com o Daer. Por enquanto, ele irá atuar amparado numa autorização temporária com duração de um ano, prorrogável por mais um.

O Daer emitiu ainda permissão especial para operação dos ônibus na Estrada do Mar e pediu ajuda às autoridades de segurança, que aumentaram a sinalização. Concessionário também da rodoviária de Panambi, Leal diz que enfrentou dificuldades para encontrar um imóvel e que o prédio atual foi sugerido pela prefeitura.

Com espaço previsto para 12 boxes, a estação não tem espaço marcado para cada veículo, nem cobertura externa, expondo os passageiros à chuva. “É uma instalação quase emergencial para não deixar a cidade sem rodoviária durante o verão. Fica distante, mas não existe outra área melhor disponível”, admite o diretor de Transportes Rodoviários do Daer, Lauro Hagemman.

Foto: Jefferson Botega

