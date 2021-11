Profissionais da imprensa gaúcha se reuniram para palestras e debates

Foto: Jornal Estação

Nova Santa Rita foi a sede do 58º Congresso dos Jornais do Interior do Rio Grande do Sul nos dias 19, 20 e 21 de novembro de 2021. O evento aconteceu no Centro de Eventos Olmiro Brandão e contou com a presença de autoridades, empresários, profissionais de imprensa e convidados.

O evento reuniu, além de associados e convidados, contou a com a presença do representante da Secretaria de Comunicação do Estado, Marcelo Flach; representante da ADJORI Brasil, Miguel Gobbi; prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Battistella; prefeito de Capela de Santana, Alfredo Machado, representando o senador Paulo Paim, a ex-prefeita de Nova Santa Rita, ex-presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) e atual secretária para Políticas para as Mulheres de São Leopoldo, Margarete Simon Ferretti; Deputado Federal, Pompeo de Mattos; Presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, José Nunes; Empresário José Ernesto Mentz, dono da rede de lojas CR Die Mentz; Wilson Capaverde, ex-prefeito de Capela de Santana; representante da presidência da FEPAM, Vanessa Trindade; vereadora da cidade de Porto Alegre, Cláudia Araújo.

A defesa do jornalismo, o compromisso com a notícia, a busca por apoio e a valorização do jornal nas cidades do interior do Estado, foram pautas no evento de abertura do 58° Congresso da Associação dos Jornais do Interior do Rio Grande do Sul (ADJORI/RS).

A representatividade do interior gaúcho esteve presente, com várias cidades participantes de diferentes regiões.

Em seu discurso de abertura, o presidente da ADJORI/RS, Jair Francisco de Souza (Jornal Estação / Capela de Santana), ressaltou que o momento é de união entre os associados. “Mais uma vem estamos aqui, unidos e fortes, em uma noite de alegria e festividade, mas também de reflexão sobre o que passamos e o que teremos que passar”, disse.

A questão da pandemia que assolou o mundo em 2020/2021 foi lembrada como um fator de crise, fazendo com que alguns veículos reduzissem páginas e até demitissem colaboradores. “Agora vamos virar a página desta história para seguirmos avançando, reconstruindo o que a crise derrubou, buscando alternativas possíveis e sustentáveis”, elencou o presidente.

Em sua fala, Jair Francisco de Souza finalizou apontando que os periódicos devem estar unidos e com foco para manter a principal vocação, que é a comunicação. “O prazer de informar com seriedade, imparcialidade, criatividade, competência e voltado para seu público”, afirmou.

A valorização dos jornais foi elencada pelos participantes. O prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Battistella, lembrou do prazer e da expectativa de esperar a circulação do jornal local, em sua cidade, para saber as notícias que mais interessam, que é a do seu município e arredores. “Essa é a importância dos senhores jornalistas e empresários, a de comunicar o que acontece nos municípios, a de informar a população sobre as notícias que precisam ser divulgadas”, finalizou.

A manhã de sábado, 20, foi de debates entre os associados da ADJORI/RS presentes ao 58° Congresso da entidade, em Nova Santa Rita.

O presidente Jair Francisco de Souza abriu os trabalhos explanando a prestação de contas e a situação financeira. Ainda, foram formadas comissões para tocar os projetos futuros pertinentes à Associação, como comissão de captação e recursos; comissão para a campanha de 60 anos da ADJORI/RS e comissão para o desenvolvimento da campanha Musa ADJORI/RS 2022.

A programação da tarde neste segundo dia do 58° Congresso da ADJORI/RS, teve a presença do sócio diretor da Alright Adtech, Fabiano Goldoni. A empresa atua no auxílio a editores de conteúdo a gerar mais e novas receitas conectando-os com as melhores plataformas de venda de inventário, rede anúncios globais, Deals com grandes anunciantes e implementando tecnologias de ponta. A palestra, que teve como tema “O jornalismo e as oportunidades no caos”, teve como foco, a inovação e o desenvolvimento de marca para a inserção no mercado.

A nova diretoria da Associação dos Jornais do interior do Rio Grande do Sul (ADJORI/RS) foi empossada durante a realização do 58° Congresso da entidade. A nova gestão estará à frente da ADJORI/RS, e é composta pelos seguintes membros:

PRESIDENTE – JAIR FRANCISCO DE SOUZA – JORNAL ESTAÇÃO, CAPELA DE SANTANA

1º VICE PRESIDENTE – JULIO CESAR DA SILVA – JORNAL O IMIGRANTE, SÃO LEOPOLDO

2º VICE PRESIDENTE – OMAR LUZ – JORNAL MOMENTO, OSÓRIO

1º SECRETÁRIO – ELTON DE ANDRADE – JORNAL A HORA CIDADES, ARROIO DO MEIO

2º SECRETÁRIO – JORGE ELEMAR BRUXEL – JORNAL O FARROUPILHA, FARROUPILHA

1º TESOUREIRO – JEAZON RIBEIRO DA COSTA JORNAL DA PRIMEIRA HORA, ELDORADO DO SUL

2º TESOUREIRO – LUIZ CARLOS MEDEIROS JORNAL A PALAVRA, SÃO SEPÉ

CONSELHO FISCAL:

– RENATO MARODIN – JORNAL O CELEIRO, SANTO AUGUSTO

– RICARDO FLORES DE LIMA – JORNAL DE NOVA PETRÓPOLIS

– JOSÉ ANTONIO JACINTO JUNIOR – CORREIO VACARIENSE, VACARIA

– JOSÉ DOS SANTOS – JORNAL DO MAR, TORRES

– LEANDRO GALANTE – JORNAL O ESTAFETA , VERANÓPOLIS

– CARLOS ALBERTO ZANCAN – JORNAL POPULAR, NOVA PRATA

CONSELHO DE ÉTICA:

– MAURI SPENGLER – JORNAL A GAZETA, CAMPO BOM

– LAERSON RIGON DE SOUZA – GAZETA DA SERRA, SOBRADINHO

– CARLOS PORCUINCULA SARAIVA – JORNAL DE CAPÃO, CAPÃO DA CANOA

– NEI BALVERDU – JORNAL GAZETA DOS PAMPAS, CACEQUI

– MILTON TABORDA – JORNAL TRIBUN DA PRODUÇÃO, PALMEIRA DAS MISSÕES

– FRANCISCO CERUTTI – JORNAL O ALTO URUGUAI, FREDERICO WESTPHALEN.

Foto: Divulgação

Nova gestão da Adjori

Homenagem e reconhecimento aos jornais – O reconhecimento da trajetória dos veículos de comunicação associados da ADJORI/RS foi celebrada com a entrega da homenagem aos jornais que completaram anos de atividade. São importantes fontes de comunicação em suas comunidades, com o respeito e a credibilidade que lhes garantem a continuidade do bem servir através da informação. Foram homenageados nesta edição os seguintes jornais:

Jornal A Palavra (São Sepé) – 70 anos

Jornal Alto Uruguai (Frederico Westphalen) – 55 anos

Jornal Rio Vale (Santa Cruz do Sul) – 45 anos

Jornal Farroupilha (Farroupilha) – 40 anos

Jornal A Gazeta (Campo Bom) – 35 anos

Jornal Nova Petrópolis (Nova Petrópolis) – 30 anos

Jornal a Folha (Santiago) – 20 anos.

PRÊMIO ADJORI/RS DE JORNALISMO 2021 – Foram divulgados na noite de sábado, 20, os vencedores do Prêmio ADJORI/RS de jornalismo 2021. A entrega dos certificados e troféus aos vencedores aconteceu durante a realização do 58° Congresso da entidade, em Nova Santa Rita.

A comissão julgadora é formada por membros da Escola de Comunicação da PUCRS e Associação Riograndense de Imprensa (ARI). Participam os associados da ADJORI/RS que se inscreveram em 2021, conforme o regulamento, com trabalhos editados no ano de 2020. Nesta edição, tivemos 61 trabalhos jornalísticos inscritos de 11 jornais participantes. A seguir veja os premiados deste ano:

CATEGORIA ANÚNCIO

• 1º Lugar – Jornal A Gazeta

• 2º Lugar – Jornal O Alto Uruguai

• 3º Lugar – Jornal Correio Livre

CATEGORIA APRESENTAÇÃO GRÁFICA

• 1º Lugar – Jornal A Gazeta

• 2º Lugar – Jornal Gazeta da Serra

• 3º Lugar – Jornal O Estafeta

CATEGORIA CADERNO TEMÁTICO

• 1º Lugar – Jornal Bom Dia

• 2º Lugar – Jornal A Gazeta

• 3º Lugar – Jornal O Celeiro

CATEGORIA EDITORIAL

• 1º Lugar – Jornal Correio Livre

• 2º Lugar – Jornal O Celeiro

• 3º Lugar – Jornal O Estafeta

CATEGORIA COLUNA/CRÔNICA

• 1º Lugar – Jornal O Celeiro

• 2º Lugar – Jornal O Alto Uruguai

• 3º Lugar – Jornal Bom Dia

CATEGORIA FOTOGRAFIA

• 1º Lugar – Jornal Gazeta da Serra

• 2º Lugar – Jornal Bom Dia

• 3º Lugar – Jornal Correio Livre

CATEGORIA REPORTAGEM

• 1º Lugar – Jornal O Estafeta

• 2º Lugar – Jornal O Alto Uruguai

• 3º Lugar – Jornal Riovale Jornal

JORNAL DE BRONZE 2021 – Jornal O Estafeta de Veranópolis;

JORNAL DE PRATA 2021 – Jornal Bom Dia, de Erechim;

JORNAL DE OURO 2021 – Jornal A Gazeta de Campo Bom.

O encerramento aconteceu na manhã de domingo com um café de despedida entre os associados no hotel Premier que recebeu os congressistas.

O Congresso teve patrocínio do Banrisul, o banco dos gaúchos, e da Corsan, evoluir nos define, Governo do Estado do RS, Novas Façanhas. Com apoio da Assembleia Legislativa do RS, Prefeitura de Nova Santa Rita, Coopan, Condomínio do Parque, Lojas CR Mentz, Grafix e Jornal Estação.

