A Secretaria da Saúde (SES) recebeu no final da manhã de quarta-feira (24) mais um lote com 135 mil doses da vacina da Oxford/AstraZeneca contra o Coronavírus. Além dessas doses, o Ministério da Saúde confirmou o envio de mais 84,2 mil doses da vacina CoronaVac ao RS. O lote chegou ao Estado ainda na noite de quarta. A distribuição aos municípios ocorre entre ontem (quinta-feira) e hoje (sexta-feira).

A prioridade da remessa da Oxford é ampliar a vacinação dos idosos. Devem ser priorizados os idosos de 80 a 84 anos, visto que já há uma boa parcela dos acima dessa idade já vacinados. Com esses dois novos lotes, serão 923,6 mil doses de vacinas contra a Covid-19 recebidas pelo Estado. Desse total, são 251 mil doses do imunizante produzido pela Oxford/AstraZeneca (que no Brasil tem parceria com a Fiocruz) e 672,6 mil da CoronaVac (que tem acordo de produção no país pelo Instituto Butantan).

Até o momento, 441.841 pessoas foram vacinas no RS e dessas, 92.355 receberam a segunda dose da vacina. O Litoral Norte já recebeu 25,7 mil doses e com essas novas remessas vai receber mais 8,7 mil, dando um total de 34,4 mil doses. Desse total, 15.494 pessoas já foram vacinadas na região, sendo que 1.896 já receberam a 2a dose. Em Osório, já foram vacinadas 2.466 pessoas, sendo 1.769 profissionais de saúde, 365 idosos, 203 idosos moradores de asilos e pessoas com deficiência, 82 acamados e 47 indígenas.

A Secretaria Municipal de Saúde segue agendando a vacinação para as pessoas com mais de 60 anos que estão acamados (de cama nas suas residências). O cadastro para agendar a vacina deve ser feito por meio do Whatsapp: (51) 99929-6354. Para os demais grupos, o cadastramento está sendo realizado pelo site: (www.saude.osorio.rs.gov.br/covid). Durante o cadastro a pessoa (caso seja idosa) pode escolher se vai querer receber a imunização em casa ou em algum ponto de vacinação. Vale ressaltar que a vacinação está sendo realizada de acordo com a quantidade de vacinas que chegam ao município, respeitando sempre os grupos prioritários.

COMPRA DE VACINAS

O governador Eduardo Leite sancionou, na quarta-feira (24), o Projeto de Lei (PL) no 11/2021, que autoriza remanejamentos orçamentários para a compra de vacinas contra a Covid-19. Encaminhada pelo Poder Executivo no início do mês, a proposta foi aprovada por unanimidade na terça-feira (23), recebendo 53 votos favoráveis. Ao lado dos secretários Artur Lemos Júnior (Casa Civil), Marco Aurélio Cardoso (Fazenda), Claudio Gastal (Planejamento, Governança e Gestão) e Arita Bergmann (Saúde), o governador reforçou o agradecimento aos deputados estaduais Gabriel Souza, presidente da Assembleia, e Frederico Antunes, líder do governo, presentes no ato de sanção no Palácio Piratini, e aos demais parlamentares que participaram por vídeo.

ATENDIMENTO COVID

O Centro de Atendimento da Covid em Osório está em novo endereço. As consultas com os médicos e a realização de testes estão ocorrendo na Rua Santos Dumont, 480, na região central da cidade, onde atualmente funciona o Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS). O local funciona de segunda a sábado das 8h às 20h. O secretário da Saúde, Danjo Renê, afirmou que o novo espaço vai proporcionar “um melhor atendimento à população, com um local adequado para os pacientes aguardarem a consulta e o teste”.

Foto: Felipe Dalla Valle