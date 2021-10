Está cada vez mais adiantada a tratativa para a realização das obras das novas ligações entre os municípios de Imbé e Osório. Na terça-feira (26), foi realizada uma reunião da prefeitura de Imbé. O objetivo do encontro foi verificar a competência para o licenciamento da obra.

Estiveram presentes: o prefeito de Imbé, Ique Vedovato; a presença da secretária adjunta de Meio Ambiente, Pesca, Proteção Animal e Agricultura de Imbé, Nélida Pereira; o secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária de Osório, Fernando Campani; e a gerente regional da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) do Litoral Norte, Caroline Moura.

Uma das ideias da parceria entre as duas cidades, consiste em unir uma das duas pontas da Avenida Paraguassu criando uma via direta que ligará o balneário Imara, em Imbé, com a praia de Atlântida Sul, em Osório. O trecho tem aproximadamente 1,6 quilômetro. Já o outro projeto visa a reconstrução da Avenida Beira-Mar, que é a atual ligação secundária entre os municípios. O trecho da via tem sofrido constantemente com a erosão por conta das ressacas do mar.

“Nossa ideia é que o atual traçado seja modificado, recuando mais ao sentido oeste, que é o oposto a praia, e permitindo a recomposição das dunas frontais, na área atualmente ocupada pela pista. Estas dunas voltariam ao seu lugar natural e ajudariam a proteger a estrada”, destacou Ique Vedovato.

Foto: PMI

