Novas mortes são registradas no Litoral Norte

Os índices de violência seguem em alta no Litoral Norte gaúcho. Na madrugada de sexta-feira (1), um homem foi encontrado morto em uma residência de Capão da Canoa. Segundo a Brigada Militar (BM), os Policiais Militares (PMs) foram acionados por volta da 0h e 30min para atender a ocorrência na Rua Amor Perfeito, em Capão Novo.

No local, os brigadianos encontraram a vítima, identificada como Marcos Bonete, com ferimentos a tiros. Familiares do homem relataram que dois indivíduos teriam invadido a casa e atirado contra Marcos. Depois, os criminosos fugiram em uma motocicleta. Os PMs realizaram buscas na região, mas até o final desta segunda-feira (4), nenhum suspeito havia sido preso.

A Brigada não informou se o morto possuía antecedentes criminais. O local do crime foi isolado para a realização da Perícia e a Polícia Civil (PC) segue investigando o caso.

OUTRA MORTE

Na madrugada de domingo (3), a BM foi acionada para atender outro homicídio, desta vez em Mampituba. Conforme a Brigada, os policiais foram acionados após moradores encontrarem um corpo na Estrada da Pirataba, no interior do município. A vítima de 21 anos de idade, que não teve a identidade divulgada, possuía antecedentes por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Segundo a BM, testemunhas relataram que um indivíduo teria efetuado os tiros contra a vítima. A suspeita é que a morte esteja relacionada com a disputa do tráfico na região. O caso foi registrado na Delegacia de Torres e a Polícia Civil está investigando o caso. Esse foi o sétimo homicídio registrado na região, em menos de duas semanas, sendo o segundo em Mampituba.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some