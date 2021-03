Um novo lote de vacinas contra a Covid começou a ser distribuído para os municípios nesta segunda-feira (22). Ao todo, são 322.050 doses, sendo 285,8 mil doses da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, e 36.250 doses da Oxford/Astrazeneca, produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as novas doses vão ser destinadas aos idosos de 72 a 70 anos de idade e a população quilombola. O objetivo é vacinar 100% desses grupos em todo o Estado, com essa nova remessa. Além disso, também é esperado que as doses aplicadas possam atingir 34% da população gaúcha com 69 anos. Até o momento, o Estado já recebeu do Ministério da Saúde um total de 1.890.200 vacinas. Conforme a SES, até o final desta segunda-feira (22), foram vacinadas no RS 716.847 pessoas, tendo 272.079 recebido a segunda dose.

OSÓRIO SEGUE COM VACINAÇÃO

Os municípios do Litoral Norte gaúcho já receberam aproximadamente 56,9 mil doses da vacina. Desse total, 34.543 foram aplicadas, sendo 26.392 referentes a primeira dose e 8.151 referentes à segunda dose. Em Osório, já foram aplicadas até sábado (20), 5.952 vacinas, sendo 4.751 da 1a e 1.201 da segunda dose. Até agora foram vacinados 2.709 idosos (sendo 332 com a 2a dose), 1.774 profissionais de saúde (sendo 639 com a segundadose), 144 idosos moradores de asilos e pessoas com deficiência (sendo 135 com a 2a dose), 93 acamados (sendo 66 com a segunda dose) e 31 indígenas (sendo 29 com a 2a dose).

A Secretaria Municipal de Saúde segue agendando a vacinação para as pessoas com mais de 60 anos que estão acamados (de cama nas suas residências). O cadastro para agendar a vacina deve ser feito por meio do Whatsapp: (51) 99929-6354. Para os demais grupos, o cadastramento está sendo realizado pelo site: (www.saude.osorio.rs.gov.br/covid). Vale ressaltar que a vacinação está sendo realizada de acordo com a quantidade de vacinas que chegam ao município, respeitando sempre os grupos prioritários.

No sábado, a vacinação contra a Covid seguiu sendo realizada em Osório. Ao todo, foram disponibilizadas 650 vacinas para idosos com 73 ou 74 anos e outras 500 doses para idosos com 75 anos ou mais. Vale ressaltar que todas essas vacinas são referentes a primeira dose. A vacinação ocorreu no sistema drive trhu na Vila Olímpica e no CTG Estância da Serra, e diretamente no Posto Central.

Nessa terça-feira (23), vai ser realizada a vacinação de idosos com 73 anos ou mais no distrito de Atlântida Sul, no sistema drive thru ou diretamente no Posto de Saúde. A aplicação inicia às 9h, sendo disponibilizadas 200 doses da vacina.

Amanhã (quarta-feira), será feita a imunização dos profissionais de saúde (1ª e 2ª dose) no Posto Central, a partir das 8h. Ao todo, vão ser disponibilizadas 210 doses. Já na quinta-feira (25), quem vai ser imunizado são os idosos com 73 anos ou mais. A vacinação também acontece no Posto Central. O horário de vacinação inicia às 8h e segue até quando durar o estoque das doses. Quem for se vacinar precisa levar a carteirinha do SUS e um documento de identidade com foto.

Foto: Itamar Aguiar