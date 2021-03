Um novo lote de vacinas contra a Covid começou a ser distribuído para os municípios na tarde desta quarta-feira (10). Ao todo, são 187,8 mil doses de CoronaVac que vão ser destinadas aos profissionais da saúde e para dar seguimento à imunização de idosos, além de um volume remanescente de 18,7 mil doses que encontra-se em estoque no Estado, totalizando 206.560 doses.

Desse total, 48.890 doses da vacina serão destinadas à aplicação da primeira dose à população na faixa etária de 80 anos de idade. Já a população idosa entre 77 e 79 anos poderá contar com 137.320 doses do imunizante. Serão destinadas 20.350 ampolas à imunização de profissionais da saúde que ainda precisam receber a primeira dose. O governo do Estado também estipulou que os municípios que imunizarem 100% do público que tem 77 anos ou mais e permanecerem com vacinas em estoque, poderão ampliar a oferta da imunização para idosos com idade imediatamente inferior. Por exemplo, concluída a vacinação de 77 anos ou mais, inicia-se a vacinação de 76 anos. Concluída essa, deve-se começar a imunização de pessoas com 75 anos e assim por diante, até se esgotarem as doses recebidas.

Até o momento, o Estado já recebeu do Ministério da Saúde um total de 1,09 milhão de vacinas, entre CoronaVac e Oxford/AstraZeneca. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES) até o final desta quinta-feira (11) foram vacinadas no RS 565.284 pessoas, tendo 157.480 recebido a segunda dose.

APROVADA LEI PARA COMPRA DE VACINAS

O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira (10) a Medida Provisória (MP) no 1026/2021, que facilita a compra de vacinas, insumos e serviços necessários à vacinação contra a Covid-19, com dispensa de licitação e regras mais flexíveis para os contratos. O texto determina que a aplicação de vacinas nos brasileiros deverá seguir o previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde. Também autoriza os estados e os municípios a comprar e aplicar as vacinas se a União não adquirir doses suficientes para a vacinação dos grupos previstos no plano de vacinação.

De acordo com o texto sancionado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) poderá emitir autorização excepcional e temporária para importação, distribuição e uso de vacinas mesmo que os estudos clínicos de fase 3 (teste em larga escala) não estejam concluídos e que haja apenas resultados provisórios. O prazo para análise dessa autorização excepcional será de sete dias, desde que haja registro prévio por autoridades sanitárias estrangeiras elencadas na lei, como as agências dos Estados Unidos (FDA), da União Europeia (Ema) e do Japão (PMDA). Vale ressaltar que materiais, equipamentos e insumos da área de saúde sujeitos à vigilância sanitária e sem registro definitivo junto à Anvisa também poderão ser importados se considerados essenciais para o combate à Covid-19.

OSÓRIO SEGUE COM VACINAÇÃO

Os municípios do Litoral Norte gaúcho já receberam mais de 38 mil doses da vacina. Desse total, 23.948 mil foram aplicadas, sendo 20.877 referentes a primeira dose e 3.171 referentes à segunda dose. Nesse novo lote de vacinas, a região vai receber mais 7.550 doses da vacina, sendo 830 apenas para Osório.

Em Osório, já foram aplicadas até quarta (10), 3.509 vacinas, sendo 2.882 da 1a e 627 da segunda dose. Até agora foram vacinados 1.661 profissionais de saúde (sendo 434 com a 2a dose), 956 idosos (sendo sete com a segunda dose), 144 idosos moradores de asilos e pessoas com deficiência (sendo 134 com a 2a dose), 90 acamados (sendo 25 com a segunda dose) e 31 indígenas (sendo 27 com a 2a dose).

A Secretaria Municipal de Saúde segue agendando a vacinação para as pessoas com mais de 60 anos que estão acamados (de cama nas suas residências). O cadastro para agendar a vacina deve ser feito por meio do Whatsapp: (51) 99929-6354. Para os demais grupos, o cadastramento está sendo realizado pelo site: (www.saude.osorio.rs.gov.br/covid). Vale ressaltar que a vacinação está sendo realizada de acordo com a quantidade de vacinas que chegam ao município, respeitando sempre os grupos prioritários.

VACINAÇÃO

Durante essa semana, a vacinação contra a Covid seguiu sendo realizada em Osório para pessoas com 80 anos ou mais. Nessa sexta-feira (12), a Unidade Móvel vai estar ao lado do Posto de Saúde em Atlântida de Sul, a partir das 9h. Já hoje (sexta) a tarde, acontece a vacinação em frente ao Posto Central, a partir das 14h, também na Unidade Móvel de Saúde. Amanhã (sábado), a vacinação segue na frente do Posto Central, mas no sistema drive trhu. Vão poder se vacinar os idosos com 75 anos ou mais. Ao todo, vão ser disponibilizadas 400 doses da vacina. A imunização inicia às 8h e segue até enquanto durarem as doses. Para se vacinar, o idoso precisa levar o cartão do SUS e um documento de identidade com foto.

Foto: Guilherme Almeida