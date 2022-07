Novas vagas do Estacionamento Rotativo começam a valer a partir de agosto

OSÓRIO – Na última sexta-feira (22), funcionários da Empresa Pare Fácil iniciaram a pintura da área azul das novas vagas do Estacionamento Rotativo na cidade. Ao todo, serão mais 282 vagas disponíveis. Elas estão localizadas nas Ruas Barão do Rio Branco, Santos Dumont, Sete de Setembro e Vinte e Quatro de Maio, além das Avenidas Jorge Dariva e Marechal Floriano Peixoto.

Conforme a Pare Fácil, a cobrança nesses locais deve iniciar a partir da segunda quinzena de agosto. Com isso, o número de vagas do Estacionamento Rotativo passará de 533 (já disponíveis) para 815. Vale ressaltar que o contrato entre a prefeitura e a empresa prevê um total de 1.062 vagas disponíveis. Segundo a Pare Fácil, as demais 247 serão instaladas em uma nova etapa, a qual será realizada futuramente. Com as novas vagas, a empresa pretende aumentar o número de profissionais orientadores (amarelinhos), que atualmente são nove.

ISENSÃO PARA IDOSOS

No último dia 21 de junho, a Câmara de Vereadores da cidade aprovou o Projeto de Lei que inclui isenção de cobrança em vagas para idosos e deficientes físicos. Entretanto, a empresa tem o prazo de 60 dias para que o projeto entre em vigor.

Foto: Divulgação

