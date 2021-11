Entre os dias cinco e sete de novembro foi realizada mais uma etapa da Operação Hoplitas. As ações efetuadas pelos agentes da Brigada Militar (BM) têm como objetivo combater à criminalidade em todo o Estado, reduzindo o número de homicídios, latrocínios e crimes contra o patrimônio.

Só na região foram abordados 282 veículos, sendo identificadas 391 pessoas. Dessas, nove foram presas, além de uma que foi detida e precisou assinar um termo circunstanciado. Ao todo, foram apreendidas aproximadamente 50 porções de drogas como crack, cocaína e maconha, além de objetos e mais de 1,7 mil reais em dinheiro.

PRISÃO EM OSÓRIO

Em uma das ações, um homem de 45 anos foi preso em Osório, após tentativa de feminicídio contra a própria mãe. O caso ocorreu no domingo (7), no bairro Caravágio. Segundo a BM, a idosa, de 69 anos, já havia pedido medida protetiva contra o filho.

Com o indivíduo foram apreendidas duas facas, as quais ele teria utilizado para agredir a vítima. Por sorte, o homem foi contido por populares (que avistaram o fato) até a chegada dos Policiais Militares (PMs). O homem foi conduzido a Delegacia de Polícia (DP) para o registro de ocorrência. Já a idosa, foi levada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi atendida e liberada.

HOPLITAS – A Operação realizada pela Brigada Militar ganhou esse nome em alusão aos soldados de infantaria da Grécia Antiga, os quais utilizavam de um grande escudo para lutarem nas batalhas: o Hóplon. Daí o nome, Hoplitas. Notabilizados pela disciplina, espírito de corpo e elevado grau de treinamento, os hoplitas simbolizam o espírito guerreiro de uma tropa no enfrentamento de quaisquer adversidades, lutando lado a lado para formar uma linha em defesa de seu povo.

Foto: BM

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some