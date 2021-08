Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do Bazar é Daqui, Tem Valor. O evento é realizado pela prefeitura osoriense, por meio do Gabinete da 1ª Dama, juntamente com a Assessoria de Cultura, e tem como objetivo valorizar os artesãos, além do pequeno e médio empresário da cidade. Para se inscrever, os interessados devem ligar para os telefones: (51) 3601-2179 ou (51) 3663-8269, ou mandar um e-mail para o seguinte endereço eletrônico: culturaosorio2021@gmail.com. As inscrições podem ser realizadas até a próxima segunda-feira (23).

Compartilhe isso: Twitter

Facebook