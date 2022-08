Novo comandante do 2º BPAT é apresentado

Foto: BM

O Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) apresentou aos seus oficiais, na tarde de terça-feira (9), o novo comandante do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), o tenente-coronel Noé Jesus da Costa. Lembrando que o cargo estava sendo ocupado de maneira interina pelo capitão Juliano Giboski.

Durante o ato, o comandante do CRPO Litoral, tenente-coronel Ney Humberto Fagundes Medeiros, desejou boas-vindas ao oficial e sucesso em sua nova missão. Noé ingressou na Brigada Militar (BM) em 1991, tendo realizado seu curso de aluno-soldado na 2ª Companhia em Tramandaí, que, na época, pertencia ao 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), tendo concluído o Curso de Formação de Oficiais na Academia de Polícia Militar em 1996. O tenente-coronel possui doutorado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e diversos cursos de especialização e extensão.

Antes de assumir o comando do 2º BPAT, Noé comandava o 5º Regimento de Polícia Montada (RPMon), com sede em Santiago, onde permaneceu por pouco mais de seis anos. Agora, o tenente-coronel ficará responsável pela segurança de 12 dos 23 municípios do Litoral Norte. Com sede em Capão da Canoa, o Batalhão também atende as cidades de Arroio do Sal, Dom Pedro de Alcântara, Imbé, Itati, Mampituba, Morrinhos do Sul, Terra de Areia, Torres, Três Cachoeiras, Três Forquilhas e Xangri-lá.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some