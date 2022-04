Propor soluções efetivas e combater privilégios são algumas das bandeiras do candidato a governador do Estado pelo Partido Novo, Ricardo Jobim. Advogado de formação e empresário do ramo da comunicação, o candidato reside atualmente em Santa Maria, na região central do RS, com sua esposa e três filhos.

Ricardo iniciou sua atuação profissional cedo, aos 12 anos, operando junto da família no ramo da advocacia e afirma que não quer viver da política, mas trazer a mudança necessária para o futuro do RS. “Não quero mais ficar em casa me queixando das coisas erradas em nosso Estado. Através da forma do Novo de fazer política quero trazer soluções a problemas cotidianos, muitos dos quais vieram de outros governos. O Estado do RS deve focar no que importa, desenvolvimento econômico, geração de emprego, educação e desburocratização. Para dar esse passo, basta coragem”, afirma.

Jobim chegou a concorrer a vice-prefeito de Santa Maria em 2004, então pelo PSDB, mas se decepcionou com a política. “Recuperei meu ânimo político quando conheci o Novo, um partido que se propõe a fazer diferente, sem uso de recursos públicos. Estou preparado para esse desafio”.

Segundo o presidente do Novo, Bernardo Howes, o nome de Ricardo Jobim para a candidatura ao Governo do Estado foi uma escolha unanime do partido. “Ricardo tem a perseverança e a experiência que precisamos em nosso estado. Alguém que não tenha medo da mudança e promova o desenvolvimento de todas as áreas. Queremos superar expectativas no RS, e também em nível Brasil, para crescer nossa bancada estadual e federal”, finaliza.

PROCESSO SELETIVO

Um dos diferenciais do Novo, Ricardo enfrentou um processo de seleção que durou alguns meses. Análise de perfil, avaliação técnica e elaboração de apresentações de campanha fizeram parte da seleção. Howes explica que todos os candidatos passam pelo processo. “O Novo não busca pessoas famosas, puxadores de voto, mas pessoas qualificadas, independente da sua posição social, e que representem nossos valores”, explica.

RICARDO JOBIM

Ricardo Munarski Jobim é advogado de formação, empresário, tem 46 anos, casado, pai de três filhos e reside atualmente em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Sócio dirigente do escritório Jobim Advogados Associados, é filiado ao Novo desde 2020 tendo atuado como voluntário à candidatura do deputado estadual eleito, Giuseppe Riesgo, na campanha de 2018.

Atua também no ramo da comunicação, sendo sócio do grupo Diário de Santa Maria, e como professor universitário e da pós-graduação nas áreas de negociação, direito médico e sucessório. Foi conselheiro da Ordem dos Advogados do RS (OAB/RS) e presidente da OAB Santa Maria, além de diretor da Câmara de Indústria e Comércio de Santa Maria (Cacism)

