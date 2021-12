Moradores e frequentadores da região vão passar a contar com uma nova opção de atendimento médico. O Hospital Life Plus, localizado na Estrada do Mar, em Xangri-lá, está em fase final de acabamento e deve ser inaugurado até o início do Verão. O projeto privado está avaliado em mais de R$ 100 milhões de reais.

O complexo hospitalar faz parte de um projeto concebido e estruturado pela Seferin & Coelho que visa formar uma nova rede de hospitais no RS, reforçando os serviços de saúde nas regiões do Litoral Norte, Serra e Grande Porto Alegre. “Queremos trazer parte das soluções dos desafios da área de saúde do nosso estado e ser o Hospital referência das comunidades dos municípios em que estivermos presentes”, afirma o Dr. Claudio Seferin, um dos sócios da empresa.

TECNOLOGIAS – O novo Hospital de Xangri-lá vai contar com novos serviços na área de diagnóstico e tratamento, com equipamentos de última geração para a realização de exames e outros procedimentos. Um exemplo, é o Azurion, aparelho voltado para procedimentos cardiovasculares. Além disso, a telemedicina também vai integrar o Life Plus, conectando as equipes a grandes centros especializados de saúde.

O Hospital contará com 50 leitos, seis salas cirúrgicas e um corpo clínico formado por mais de 150 médicos de 25 especialidades. Além disso, o complexo vai contar com um Centro Clínico com 70 consultórios. Ao todo, vão ser gerados mais de 500 empregos. O atendimento será particular, por convênios de saúde e parcerias público-privadas.

PARCERIAS – Está em andamento a tratativa da realização de parcerias entre Life Plus e outras instituições, em caso de tratamento complementar. “Nossa intenção é unir forças com serviços já em operação para oferecer um atendimento ainda melhor nas regiões que estivermos presentes, declarou Daniel Coelho, o outro sócio do projeto.

Sócios da Seferin & Coelho, empresa responsável pelo novo Hospital de Xangri-lá.

Fotos: Divulgação

