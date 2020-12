Quem perdeu o prazo para sacar até R$ 1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) emergencial pode pedir novamente o resgate a partir desta segunda-feira (7). De acordo com a Caixa, R$ 7,9 bilhões não foram sacados. Os trabalhadores que tenham optado por não fazer a retirada ainda podem mudar de ideia e solicitar o resgate do valor até 31 de dezembro. Segundo o banco, durante todo o calendário de saques, foram disponibilizados R$ 37,8 bilhões para mais de 60 milhões de trabalhadores que tinham o direito. Dessa forma, 20,9% do total disponível ainda não foi retirado.

O saque emergencial do FGTS foi criado por meio da Medida Provisória 946/20. Ele faz parte de um conjunto de ações do governo federal para minimizar os impactos da pandemia causada pelo novo coronavírus. No caso de quem optar por não sacar, o dinheiro vai retornar para as contas vinculadas dos trabalhadores, devidamente corrigidos.

COMO SOLICITAR E RECEBER O SAQUE EMERGENCIAL DO FGTS

Para receber o saque emergencial do FGTS o trabalhador precisa estar com os dados cadastrais atualizados. De acordo com a Caixa, quem ainda não recebeu deve acessar o aplicativo fundo, complementar os dados cadastrais e solicitar o saque dos valores, que serão creditados na conta poupança social digital do Caixa Tem. O valor e a data do crédito serão informados pelo sistema em seguida.

A Caixa disponibiliza os seguintes canais de atendimento para o saque emergencial FGTS:

Site: fgts.caixa.gov.br;

Central de Atendimento da Caixa: 111, opção 2;

Internet Banking Caixa;

APP FGTS: Android e iOS.

Foto: Divulgação