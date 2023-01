Novo salário mínimo entrou em vigor

Já está em vigor o valor do novo salário mínimo. O piso nacional agora passa a ser de R$ 1.320,00. Essa é a primeira vez, em quatro anos, que o salário mínimo nacional tem um aumento real. Além da reposição da inflação, o ganho será de 2,7%. Com o novo valor, aplicável a todos os trabalhadores do setor público e privado, as despesas federais devem aumentar cerca de R$ 6,8 bilhões. Isso porque o piso nacional está atrelado às aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O salário mínimo também é base para pagamento de benefícios sociais e trabalhistas, como seguro-desemprego, abono do PIS/Pasep e o Benefício de Prestação Continuada, que é pago para idosos sem aposentadoria a partir de 65 anos e para pessoas com deficiência, de baixa renda e qualquer idade. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo necessário para satisfazer as necessidades básicas de uma família com quatro pessoas, no último mês de novembro, deveria ser de aproximadamente R$ 6,5 mil.