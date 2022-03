O Governo Federal anunciou a liberação de nova rodada de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), disponível para cerca de 40 milhões de trabalhadores no país, a partir de 20 de abril (veja cronograma completo no final da matéria). Assim, quem tiver saldo nas contas vinculadas ao FGTS poderá resgatar até mil reais.

Os pagamentos serão feitos por meio do aplicativo Caixa Tem. A expectativa é de que os saques injetem R$ 30 bilhões na economia nacional. Para o presidente da Federação Varejista do RS, Ivonei Pioner, a medida promove a aceleração da economia pelo fator do consumo. “Toda a cadeia produtiva ganha. No caso do trabalhador, sua capacidade financeira, neste momento, é aumentada. Com isso, ele consegue realizar sonhos e desejos, ou até mesmo dar uma folga no caixa doméstico”, destaca.

Pioner, no entanto, ressalta que o trabalhador deve estar atento a todos os aspectos que envolvem a opção pelo saque. “O maior risco é o beneficiado não perceber que o valor que está sendo consumido vem de uma poupança, que não será recorrente, e a partir desse descuido endividar-se ainda mais”, alerta.

Para quem decidir efetuar o saque, o presidente da Federação Varejista do RS aconselha que observe bem a sua realidade financeira de momento, a fim de utilizar o recurso de forma estratégica. “Se estiver com o caixa apertado, use para quitar seus débitos. Se estiver tranquilo, realize seus sonhos e desejos, ou até mesmo poupe para ter uma reserva em um momento de necessidade”.

CALENDÁRIO DE SAQUE DO FGTS

NASCIMENTO SAQUE NASCIMENTO SAQUE Janeiro 20/4 Julho 21/5 Fevereiro 30/4 Agosto 25/5 Março 4/5 Setembro 28/5 Abril 11/5 Outubro 1/6 Maio 14/5 Novembro 8/6 Junho 18/5 Dezembro 15/6

Foto: Divulgação

