A prefeitura de Osório, por meio da Secretaria de Educação adquiriu novos livros para Biblioteca Pública Fernandes Bastos, com o objetivo de atualizar o acervo. O investimento foi de R$ 1.690,20 (mil seiscentos e noventa reais e vinte centavos) com a aquisição de 67 títulos direcionados ao público infantil, selecionados pela bibliotecária responsável Adriana Costa, fornecidos pela Editora Paulinas. Nos próximos dias, a bibliotecária enviará uma nova lista com o pedido de mais livros.

