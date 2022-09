OAB Osório doa donativos para Pastoral

OSÓRIO – A Comissão da Jovem Advocacia, juntamente com a diretoria da Ordem de Advogados do Brasil (OAB), Subseção Osório, agradece à comunidade, bem como a todos os apoiadores e pontos de coletas, pela grande arrecadação realizada. Ao todo, a Campanha Inverno Solidário arrecadou 778 peças de roupas, 40 pares de sapatos, seis cobertores, dois pacotes de fraldas geriátricas e 100 quilos de alimentos. Os donativos foram repassados a Pastoral da Caridade e vão auxiliar 106 famílias.

Foto: Divulgação

There is no ads to display, Please add some