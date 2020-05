A ERS-786 é uma importante rodovia que possui mais de 57 quilômetros de extensão, passando por diversos municípios do Litoral Norte. A rodovia conhecida como Interpraias tem passado por diversas reformas principalmente no seu asfalto para dar mais segurança e comodidade aos motoristas que trafegam pela região.

Nessa semana, um trecho da rodovia, localizado em Arroio do Sal teve continuidade na obra de recapeamento asfáltico. A obra que abrange 4,2 m2 (metros quadrados) está localizada do Jardim Olivia Norte a Praia Azul e tem um investimento de 2,5 milhões de reais.

Segundo o prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flávio Angst (Bolão), a previsão para término das obras é de no máximo 30 dias (um mês). Vale ressaltar que a obra que deveria já estar pronta, ficou parada nas últimas semanas devido a pandemia causada pelo novo coronavírus, que obrigou o município a parar com todas as atividades, incluindo as obras de reforma e manutenção em toda a cidade.

FOTO: Ascom PMAS