RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E REPAROS LOCALIZADOS

BR-101: Dom Pedro de Alcântara a Três Cachoeiras – Obras de restauração de pavimento entre os quilômetros 12 e 23, em ambos os sentidos.

Obras de restauração de pavimento entre os quilômetros 12 e 23, em ambos os sentidos. Maquiné – Trabalhos de construção de passarela no quilômetro 62, em ambos os sentidos (sem interdição de faixa). Entre 7h e 18h e 30min.

Trabalhos de construção de passarela no quilômetro 62, em ambos os sentidos (sem interdição de faixa). Entre 7h e 18h e 30min. Maquiné a Osório – Obras de restauração de pavimento entre os quilômetros 58 e 73, no sentido Torres.

Obras de restauração de pavimento entre os quilômetros 58 e 73, no sentido Torres. Osório – Trabalhos de construção de passarela no quilômetro 78, em ambos os sentidos (sem interdição de faixa).

Trabalhos de construção de passarela no quilômetro 78, em ambos os sentidos (sem interdição de faixa). Terra de Areia – Implantação de Posto Geral de Fiscalização no quilômetro 41,1, no sentido Osório; e reconstrução do Posto Geral de Fiscalização no quilômetro 49,5, sentido Torres. Entre 7h e 18h e 30min (sem interdição de faixa).

Implantação de Posto Geral de Fiscalização no quilômetro 41,1, no sentido Osório; e reconstrução do Posto Geral de Fiscalização no quilômetro 49,5, sentido Torres. Entre 7h e 18h e 30min (sem interdição de faixa). Torres: Trabalhos de construção de passarela no quilômetro nove, em ambos os sentidos (sem interdição de faixa). Entre 7h e 18h e 30min.

Trabalhos de construção de passarela no quilômetro nove, em ambos os sentidos (sem interdição de faixa). Entre 7h e 18h e 30min. Torres a Osório: Fresagem, serviços de sondagens e correções emergenciais no pavimento entre os quilômetros 0 e 88, em ambos os sentidos. Entre 6h e 18h.

Fresagem, serviços de sondagens e correções emergenciais no pavimento entre os quilômetros 0 e 88, em ambos os sentidos. Entre 6h e 18h. BR-290: Osório – Obras de restauração de pavimento no quilômetro sete, sentido Porto Alegre.

Obras de restauração de pavimento no quilômetro sete, sentido Porto Alegre. Osório a Porto Alegre – Fresagem, serviços de sondagens e correções emergenciais no pavimento entre os quilômetros 0 e 98, em ambos os sentidos. Entre 6h e 18h.

– Fresagem, serviços de sondagens e correções emergenciais no pavimento entre os quilômetros 0 e 98, em ambos os sentidos. Entre 6h e 18h. Santo Antônio da Patrulha a Glorinha – Obras de restauração de pavimento entre os quilômetros 23 e 54, no sentido Porto Alegre.

TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

BR-101: Sinalização vertical, limpeza de pista, limpeza, reparo e pintura de obras de arte especiais, limpeza de barreira de concreto e reparo de drenagem, poda de árvores e arbustos, sinalização horizontal, limpeza de placas de sinalização, implantação de delineador, defensa metálica, roçada e coleta de lixo entre Torres e Osório (do quilômetro 0 ao 88), em ambos os sentidos com interdição de faixa.

BR-290: Sinalização vertical, defensa metálica, limpeza de drenagem, barreira de concreto e acostamento, limpeza de placas de sinalização, implantação de delineador, limpeza e pintura de obras de arte especiais, poda de árvores e arbustos, sinalização horizontal, roçada e coleta de lixo entre Osório e Porto Alegre (do quilômetro 0 ao 98), em ambos os sentidos com interdição de faixa.

