OBRAS DA CCR (Entre 03/05 e 08/05)

BR-101

Torres a Osório – Restauração, fresagem e correções emergenciais no pavimento e levantamento FWD (deflectométrico) entre os quilômetros 0 e 88, em ambos os sentidos. Entre 6h e 18h.

Três Cachoeiras – Talude no quilômetro 34, no sentido Osório. Entre 7h e 18h e 30min (sem interdição de faixa).

BR-290

Osório a Porto Alegre – Fresagem, restauração e correções emergenciais no pavimento e ensaio de atrito e levantamento FWD (deflectométrico) entre os quilômetros 0 e 98, em ambos os sentidos. Entre 6h e 18h.

Santo Antônio da Patrulha – Obras de demolição no quilômetro 19, em ambos os sentidos. Entre 6h e 18h.

TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

BR-101: Sinalização vertical, limpeza de pista, limpeza, reparo e pintura de obras de arte especiais, limpeza de barreira de concreto e reparo de drenagem, poda de árvores e arbustos, sinalização horizontal, limpeza de placas de sinalização, implantação de delineador, defensa metálica, roçada e coleta de lixo entre Torres e Osório (do quilômetro 0 ao 88), em ambos os sentidos com interdição de faixa.

BR-290: Sinalização vertical, defensa metálica, limpeza de drenagem, barreira de concreto e acostamento, limpeza de placas de sinalização, implantação de delineador, limpeza e pintura de obras de arte especiais, poda de árvores e arbustos, sinalização horizontal, roçada e coleta de lixo entre Osório e Porto Alegre (do quilômetro 0 ao 98), em ambos os sentidos com interdição de faixa.

