Após muitas tratativas, o trecho da ERS-030, em Santo Antônio da Patrulha, finalmente vai ser duplicado. No último domingo (10), o prefeito do município vizinho, Rodrigo Massulo, assinou a ordem de serviço que autoriza o início da duplicação do 1º trecho da rodovia no perímetro urbano. Com a liberação, os trabalhos começarão a partir da próxima segunda-feira (18). A obra completa será realizada em três trechos, somando 2,2 quilômetros de extensão e totalizando um investimento de mais de R$ 18 milhões.

Segundo Massulo esse é um resultado de anos de trabalho, incluindo de várias administrações anteriores. “É um dia histórico e de muita alegria para toda a comunidade, que sonhou, por mais de uma década, com esse acontecimento. Como vocês podem ver, somos, sim, a terra dos sonhos, mas dos sonhos realizados, materializados. São sementes plantadas por quem veio antes de nós e que hoje, vão beneficiar a quem hoje está circulando, trabalhando, estudando, gerando renda e fazendo a nossa abençoada Santo Antônio da Patrulha uma cidade tão encantadora”, declarou.

Um detalhe importante é que a execução da obra conta com a parceria de CEEE e Corsan, para a adequação das redes elétrica, hidráulica e de esgoto que existem no local. A adaptação destas estruturas em paralelo com a duplicação evita a necessidade de futuras obras específicas para este fim, resolvendo estas questões em uma única empreitada conjunta.

AS ETAPAS DA OBRA

O 1º trecho da duplicação tem 347 metros de extensão, permeando a Rua Francisco José Lopes. Nesta etapa, serão investidos R$ 2,4 milhões. R$ 1,8 milhão vem do Ministério do Desenvolvimento Regional e R$ 600 mil de contrapartida dos cofres municipais. Estes recursos foram captados junto ao Ministério em 2019, com intermediação do Deputado Federal Alceu Moreira.

O 2º trecho foi uma articulação da administração municipal junto ao Governo do Estado, por meio do programa Pavimenta RS. Nesta etapa são 199 metros de duplicação, se estendendo pela Rua Francisco José Lopes, da Farmácia Muniz até as Lojas Colombo. Esta parte da obra será licitada ainda neste mês de abril. Os valores investidos serão de R$ 915 mil, sendo que R$ 480 mil são a parte do Município, com auxílio fundamental do então Secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Luiz Carlos Busato.

Já o 3º trecho é o mais longo, abrangendo 1.650 metros da Francisco José Lopes. Nesta parte do projeto ainda estão previstas obras em algumas ruas estratégicas da cidade. O investimento em todos esses empreendimentos será de R$ 15 milhões, obtidos em financiamento junto a Caixa Federal, sendo R$ 10 milhões destinados diretamente para a duplicação.

