Nas madrugadas de sábado (2), domingo (3) e segunda (4), a CCR Viasul irá bloquear o acesso que liga a BR-290 (Freeway) na altura do quilômetro (km) 95 da pista Oeste, à BR-448, na altura do km 22 da pista sentido Norte. Os bloqueios se devem às obras de manutenção na base da estrutura e vão ocorrer a partir das 5h, com duração de cerca de 15 minutos.A Concessionária reforça que o local será devidamente sinalizado e contará com equipes nos locais auxiliando na orientação dos motoristas. Ainda, irá veicular em seus painéis eletrônicos mensagens informando sobre a interdição. Mais informações podem ser obtidas pelo Disque CCR Viasul no telefone: 0800 000 0290, no site: www.ccrviasul.com.br ou pelo Whatsapp: (51) 3303-3858.

