O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), ampliou as ações de recuperação da ERS-030. Iniciados em julho, os trabalhos iniciaram no trecho entre Santo Antônio da Patrulha e Osório. Após finalizar a recuperação dos 19 quilômetros, o Daer está trabalhando em mais 19 quilômetros da rodovia, de Osório até Tramandaí. No total, vão ser 43 quilômetros recuperados na rodovia.

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, as intervenções no pavimento devem ser finalizadas nos próximos dias. “Além de reparos localizados, as equipes corrigem defeitos na pista, com a retirada do asfalto danificado e a substituição por um material novo”, explica. As melhorias nos sistemas de drenagem e nas paradas dos ônibus devem começar nesta semana. “A revitalização desses espaços é fundamental para o embarque seguro dos passageiros fora da faixa de pista simples, que apresenta um fluxo intenso de veículos leves e pesados”, complementa Faustino.