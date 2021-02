A construção de seis passagens subterrâneas de fauna na ERS-486 (Rota do Sol), em Itati, está se encaminhando para o final. Iniciada em novembro do ano passado pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a obra tem como objetivo evitar a morte por atropelamento de espécies que vivem na Reserva Biológica Estadual Mata Paludosa.

Todas as passagens já estão implantadas e, no momento, ocorre a instalação da cerca ao redor das estruturas – para impedir o acesso dos animais à pista. A próxima etapa é a realização de um monitoramento, que deve durar de um a dois meses, para verificar a eficiência dos dispositivos de proteção da fauna.

A expectativa é de que eles ajudem a diminuir os atropelamentos de animais – em 90% dos casos, anfíbios. Três espécies locais estão em risco de extinção (conforme Decreto Estadual de 2014): a perereca-castanhola (Itapotihyla langsdorffii), perereca-risadinha (Ololygon rizibilis) e perereca-macaca (Phyllomedusa distincta). Esta última é encontrada no país apenas na Mata Atlântica, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

“O Departamento está aproveitando muito bem essa oportunidade para mostrar que pode contribuir com a sociedade de diversas formas, inclusive trabalhando para preservar o nosso patrimônio natural”, diz o diretor de Operação Rodoviária, Sandro Wagner dos Santos, acrescentando que não há previsão de bloqueios parciais ou totais nas próximas semanas em razão dos serviços.

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, há a possibilidade de também criar estruturas pelo alto. “Sabemos que o segmento abriga anfíbios que vivem nas copas das árvores, além de pequenos vertebrados, como gambás. A nossa ideia é protegê-los por meio de um novo modelo de construção, com base de concreto e teto de metal, semelhante a uma passarela. Ainda estamos avaliando qual seria o mecanismo ideal e, assim que tivermos recursos financeiros disponíveis, daremos sequência a mais essa ação”, afirma Luciano. Segundo o diretor de Operação Rodoviária, Sandro Wagner dos Santos, nenhuma dessas obras vai interferir no trânsito na região, não havendo a necessidade de bloqueio da rodovia.

Foto: Daer