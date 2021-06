Duas importantes obras no município de Terra de Areia foram inauguradas na quarta-feira (2). Tratam-se do início da pavimentação da Rua Dorvalino Jacobs (Estrada do Cotovelo); a qual vai ligar o Centro do município à ERS-486 (Rota do Sol); e a inauguração da pavimentação de acesso à Orla do Rio Três Forquilhas, na localidade de Cornelios.

Na ocasião, foi assinada a ordem de início das obras da Estrada do Cotovelo, que devem iniciar dentro de 15 dias. O recurso de R$ 4,5 milhões para a reparação foi viabilizado pelo deputado federal Alceu Moreira (MDB). Com a verba será possível recuperar toda a extensão da estrada, desde o trevo de acesso do município até a Rua Osmani Veras, compreendendo cerca de quatro quilômetros. Já em Cornelios, o repasse foi de R$ 500 mil também empenhados pelo parlamentar.

Além de Moreira e do prefeito de Terra de Areia, Aluísio Teixeira, também esteve presente na inauguração das obras o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Gabriel Souza (MDB).