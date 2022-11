Oficiais do CRPO Litoral são homenageados em SC

Na manhã de quarta-feira (16), foi realizada na cidade de Criciúma (SC), a passagem do 6º Comando Regional de Polícia Militar (CRPM) de Santa Catarina. Na ocasião, o coronel Cristian Dimitri Andrade passou o comando do 6º CRPM ao tenente-coronel Vilson Schlickmann Sperfeld e se encaminhou para a reserva da corporação.

Representando o Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte gaúcho (CRPO Litoral) na cerimônia, o comandante do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (PBAT), o tenente-coronel Noé Jesus da Costa, entregou ao coronel Dimitri a Medalha Atlântico Sul da Brigada Militar (BM).

Na ausência do comandante do CRPO Litoral, coronel Sergio Gonçalves dos Santos, Noé recebeu o Brasão do 6º CRPM em agradecimento a diversas atividades realizadas em parceria pela BM e a polícia catarinense, especialmente na divisa dos estados. Além disso, o comandante do 2º BPAT foi agraciado com o Diploma Amigo do 6º CRPM.

A mesma honraria foi concedida a outros oficiais do CRPO Litoral. Foram homenageados o coronel Sergio, o tenente-coronel Ney Humberto Fagundes Medeiros, os majores Bruck e Fabio Hax Duro, o comandante do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), o major Luiz César Lima dos Santos; o comandante da 1ª Cia do 2º BPAT, o capitão Juliano Giboski, além do comandante-geral da BM, o coronel Claudio dos Santos Feoli, e o subcomandante-geral, o coronel Douglas da Rosa Soares. Também foi entregue, in memoriam, uma honraria ao tenente-coronel Sérgio Augusto Rocha de Oliveira, que faleceu em julho deste ano (devido a complicações causadas por úlceras gástricas), quando comandava o 2º BPAT.

Foto: BM