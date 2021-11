A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizará entre os dias 22 e 26 de novembro, a Oficina I do Projeto Orla. As atividades acontecem no Ginásio Municipal de Atlântida Sul e na orla da cidade. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail: planoorlaosorio@gmail.com ou diretamente na Secretaria, localizada no antigo DNIT, no quilômetro 98 da BR-101, na esquina da Rua Minas Gerais, no bairro Encosta da Serra. Para mais informações acesse: portal.sysnova.com.br. A seguir veja a programação completa do evento.

