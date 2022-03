Ao menos quatro acidentes de trânsito foram registrados na manhã de segunda-feira (14), na altura do quilômetro 120 da RSC-101, no município de Capivari do Sul. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a causa dos acidentes teria sido a presença de óleo na pista.

No total, três automóveis e uma motocicleta saíram da pista, sendo que dois carros acabaram capotando. Felizmente, ninguém se feriu. A origem do óleo não foi identificada. Após a limpeza da pista, os policiais liberam o trânsito no trecho.

FOTO: Litoral na rede

