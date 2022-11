Operação Análise Final cumpre mandados de busca e apreensão na PMEO

A Polícia Civil (PC) deflagrou na madrugada de terça-feira (22), a Operação Análise Final. O objetivo é combater um grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas, homicídio e estelionato, por meio do golpe dos nudes. Segundo a Polícia, o líder da quadrilha estaria comandando todo o esquema de dentro da prisão.

Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e outros oito de prisão preventiva. As ações foram realizadas na cidade de Eldorado do Sul e na Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), onde, conforme a Polícia, foram apreendidas porções de cocaína, além de facões e celulares. Aproximadamente 50 agentes participaram da Operação, sendo utilizadas 20 viaturas.

INVESTIGAÇÃO

Só na terça, 11 integrantes da quadrilha foram presos, sendo seis em residências em Eldorado do Sul e mais cinco no presídio, visto que estariam vendendo drogas no local. Dos presos, oito deles são apontados como gerentes do tráfico e responsáveis pelas extorsões. Somados aos outros quatro envolvidos presos desde julho deste ano, quando iniciaram as investigações, já foram capturados 15 detidos até o momento. Os nomes dos investigados não foram divulgados.

No último dia 08/07, uma ordem judicial havia sido executada na residência de um dos suspeitos no bairro Loteamento, em Eldorado. O local servia para o armazenamento de entorpecentes e servia como ponto de apoio para o narcotráfico. Na ocasião, quatro prisões foram efetuadas, sendo apreendidas drogas e aparelhos celulares. De posse da autorização judicial para manipulação análise e extração de dados dos aparelhos telefônicos, a equipe policial encontrou indícios de autoria, além de farta materialidade da consumação do crime de tráfico de drogas, por meio de conversas de aplicativo de mensagem além de imagens, prints e transferências bancárias via pix.

Conforme as investigações, além do tráfico, o apenado na PMEO também comandava um esquema envolvendo o golpe dos nudes. Segundo a apuração, uma mulher recebia as ordens do presidiário para cooptar criminosos com o objetivo de criar perfis falsos e atrair possíveis vítimas. A investigada também auxiliava no tráfico. Tudo foi comprovado por meio de trocas de mensagens pelo Whatsapp. O número de vítimas ainda é apurado, mas as identificadas até aqui são todas do RS. No entanto, a Polícia não descarta que haja pessoas lesadas em outros estados.

Ainda durante o trabalho investigativo e obtenção de informações dos celulares, os agentes da Delegacia de Polícia (DP) de Eldorado do Sul identificaram outras práticas criminosas como estelionatos, tráfico de armas e também um homicídio tentado que incluía a filmagem do ato a fim de comprovar para os mandantes a sua consumação. Porém, apesar da vítima (um desafeto da quadrilha) ter levado diversos tiros, ela sobreviveu. “Dessa forma foram identificados operadores do tráfico, mandantes, armazenadores de drogas e armas e lideranças que se encontravam, inclusive, recolhidos ao sistema prisional”, explicou o delegado Eric Dutra, responsável pelo caso.

Operação realizada na madrugada de terça (22), terminou com 11 prisões em Eldorado do Sul.

Foto: PC