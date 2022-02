Agentes do MP durante fiscalização em supermercado de Xangri-lá.

Dando continuidade na Operação de fiscalização em estabelecimentos da região, os agentes do Ministério Público (MP), juntamente com outros órgãos, apreenderam 814 quilos de alimentos impróprios para o consumo. A ação foi realizada na última quinta-feira (17), nos municípios de Capão da Canoa e Xangri-lá.

Ao todo, quatro locais foram fiscalizados e interditados, sendo dois restaurantes de Capão e um restaurante e um supermercado de Xangri-lá. Nos estabelecimentos foram registrados produtos com prazos de validade vencidos ou sem prazos de validade, sem procedência e rotulagem, armazenados em temperatura inadequada, higiene precária e presença de mofo.

Antes disso, entre segunda (14) e quarta-feira (16), já haviam sido apreendidas 4,1 toneladas de alimentos, durante ações realizadas nas cidades de Capão da Canoa, Tramandaí e Torres. No total, a Operação apreendeu cerca de cinco toneladas de alimentos impróprios para consumo. Vale ressaltar que todos os responsáveis pelos comércios foram autuados.

Além do MP, a Operação também contou com a participação dos agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), da Vigilância Sanitária, da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), da Delegacia do Consumidor e da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM).

Foto: MP

