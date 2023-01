Operação apreende mais de 600 quilos de alimentos estragados

Dando continuidade a Operação de fiscalização em estabelecimentos da região, o Ministério Público (MP) apreendeu na quinta-feira (12), 609 quilos de alimentos impróprios para consumo. A ação aconteceu em Capão da Canoa. Ao todo, quatro estabelecimentos foram vistoriados, sendo dois deles totalmente interditados. Conforme o MP, os locais apresentavam péssimas condições de higiene, sendo encontrados produtos sem procedência – em sua maioria carnes -, armazenados de forma inadequada, com a validade vencida, estragados e sem a data de fabricação e validade.

Vale ressaltar que, na última terça (10), já haviam sido recolhidos em Capão 934 quilos de alimentos impróprios para consumo. As ações ocorreram nas praias de Arroio Teixeira e Curumim. Com as novas apreensões, durante os quatro dias de Operação foram apreendidas cerca de 5,9 toneladas de alimentos. Além de Capão da Canoa, também houve ações nos municípios de Torres e Tramandaí.

A Operação contou com a participação dos agentes da Polícia Civil (PC), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MP), da Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor (Decon), da Vigilância Sanitária de Torres, da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM), além das Secretarias estaduais de Saúde e Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

FOTO: MP