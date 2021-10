O mistério Público do Estado (MP-RS) realizou na última sexta-feira (8), um Operação para fiscalizar estabelecimentos da região. Além do MP-RS, participaram da fiscalização representantes das Vigilâncias Sanitária e Ambiental de Capão da Canoa, da Secretaria Estadual de Agricultura da 18ª Coordenadoria de Saúde e da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM).

Ao todo, foram vistoriados dois comércios de Capão da Canoa. Durante as ações foi apreendida aproximadamente meia tonelada de produtos impróprios para consumo. Conforme a promotora de Justiça Luziharin Tramontina, os principais problemas encontrados nos locais vistoriados foram produtos vencidos, sem procedência e em condições de higiene inadequadas. “Em um dos locais, que foi interditado para limpeza, a mercadoria que estava no balcão teve que ser inutilizada pela falta de higiene, além da falta de procedência de produtos”, contou a promotora. Segundo ela, novas ações como essa não estão descartadas para serem realizadas na região.

Foto: MP

