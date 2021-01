Em mais uma etapa da Operação Avante, os agentes da Brigada Militar (BM), em parceria com a Polícia Civil (PC), realizaram no final de sexta-feira (8), diversas ações em toda a cidade. O objetivo. Ao todo, 59 estabelecimentos foram fiscalizados na Barra do Rio Tramandaí, em Guia Corrente e nos balneários de Mariluz e Albatroz. As ações tiveram como objetivo combater a venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes.

Segundo o delegado Antônio Carlos Ractz Júnior, não foi registrada nenhuma irregularidade. “Notificamos todos os proprietários sobre a vedação legal da venda de bebida alcoólica para crianças e adolescentes”, afirmou Ractz Jr. Ainda segundo o delegado, a Operação também visou a vigilância e o combate as aglomerações de pessoas.

Foto: PC