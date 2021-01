Na manhã desta quinta-feira (14), a Polícia Civil (PC), com auxilio da Brigada Militar (BM), deflagrou a Operação Carandiru. A ação teve o objetivo de efetuar prisões de três indivíduos acusados de tentativa de homicídio no município contra um jovem de 20 anos. O crime ocorreu no último dia 07/12 de 2020.

Ao todo, foram cumpridos oito mandatos de busca e apreensão e outros três de prisão preventiva. No final, cinco pessoas foram presas, sendo quatro homens e uma mulher. Os policiais conseguiram apreender duas armas, porções de drogas como maconha e cocaína, além de uma balança de precisão, 21 aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro.

Segundo a polícia, uma das armas encontradas, um revólver calibre 22 milímetros, seria do mesmo calibre do projétil extraído do corpo da vítima, sendo possivelmente a mesma arma utilizada no crime. Suspeita-se que os autores do crime tenham envolvimento com o tráfico de drogas. Sobre essa investigação, além dos mandados de prisão foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão.

Outro crime investigado é sobre um suspeito de estupro de vulnerável e corrupção de menores. O investigado estaria se utilizando da enteada de apenas oito anos de idade para entregar drogas. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos, referente a este crime. Outro mandado de busca e apreensão é sobre delito de tráfico de drogas em localidade conhecida por ser ponto de tráfico na cidade.

Os cinco presos foram encaminhados a Delegacia de Polícia (DP) de Santo Antônio, onde foi registrada a ocorrência. Posteriormente, todos foram conduzidos ao sistema prisional, onde vão permanecer a disposição da Justiça.

