A Polícia Civil (PC) realizou na manhã de sexta-feira (5), a Operação Último Reponte, com o objetivo de combater uma quadrilha que estava praticando o crime de abigeato em diferentes regiões do Estado. Ao todo, foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão, sendo efetuadas 13 prisões. As ações ocorreram nos municípios de Caraá, Caxias do Sul, Gravataí, Parobé e São Francisco de Paula.

Ao todo, foram apreendidos 76 animais bovinos, em uma propriedade rural no interior de Gravataí. Também foram encontradas armas de fogo, munições, telefones celulares e outros objetos utilizados para a prática de abigeato.

A ação foi desencadeada pelos agentes da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrab), de Bagé, sob coordenação do delegado André Mendes, com apoio de fiscais agropecuários da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, de policiais da 2ª, 8ª e 23ª Região Policial, além do Departamento de Polícia da Região Metropolitana (DPM).

INVESTIGAÇÃO

A investigação começou em maio desse ano, após inúmeras reclamações de produtores rurais da Serra, Litoral Norte e Região Metropolitana de Porto Alegre. Um exemplo, foi o furto de 22 animais em São Francisco de Paula. Os agentes da Decrab de Bagé identificaram então a autoria dos crimes de abigeato, sempre com mesma forma de atuação, e que estavam gerando grandes prejuízos aos pecuaristas.

A quadrilha realizava furtos abigeato, tanto na modalidade de carneada no próprio local como levar grandes quantidades de animais vivos em caminhões boiadeiros ou baús, tendo veículos de passeio como batedores. Houve relatos de ataques em diversas cidades, incluindo Terra de Areia e Santo Antônio da Patrulha, município onde os policiais haviam encontrado uma vaca carneada, recentemente.

Vale ressaltar que, o mesmo grupo criminoso já havia sido investigado em 2019, por meio da Operação Regresso, a qual também foi realizada pela Polícia Civil.

OPERAÇÃO REGRESSO – A Operação foi deflagrada no dia dois de dezembro de 2019, pela Polícia Civil, por meio da Decrab de Bagé, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por diversos crimes de abigeato no Estado. Durante as diligências, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Caxias do Sul, Gravataí, Minas do Leão e Viamão. Na ação, oito indivíduos foram presos, sendo sete preventivamente e um em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

Foto: PC

