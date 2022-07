Operação contra grupo criminoso cumpre mandados no Litoral

A Polícia Civil (PC) deflagrou na manhã terça-feira (19), uma Operação contra uma quadrilha envolvida em tráfico de drogas, tráfico de armas, homicídios e lavagem de dinheiro. Conforme a PC, o grupo teria movimentado cerca de R$ 600 milhões nos últimos cinco anos.

Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, em sete cidades gaúchas: Cachoeirinha, Gravataí, Guaíba, Porto Alegre, Sapiranga e Viamão (todas na região Metropolitana), além de Torres, no Litoral Norte. A Polícia também realizou o bloqueio judicial de 15 contas bancárias e quebras de dados. Durante as ações foram apreendidas armas, drogas, joias e um carro.

Segundo a Polícia, as investigações iniciaram após um celular ser encontrado em uma cela da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc), também na Região Metropolitana do Estado, em setembro do ano passado. Os dados encontrados no aparelho mostraram detalhes de como a facção age e, de acordo com a polícia, sobre “o dia a dia das atividades do grupo criminoso, tendo possibilitado também a identificação, a hierarquização dos integrantes da facção”.

A delegada Vanessa Pitrez, responsável pelas investigações, afirmou que dois homens comandam o esquema na Zona Leste da Porto Alegre. Juntos, a dupla já teria cometido mais de quarenta homicídios, sendo que um deles, soma mais de 200 anos de prisão pelos crimes praticados.

Vale ressaltar que, durante a Operação, a Polícia conseguiu prender um indivíduo aliado de um dos chefes do tráfico de drogas na região da capital. Os alvos da primeira fase da Operação Magnus são os integrantes do núcleo gerencial e do núcleo familiar deste líder investigado. O nome da operação faz referência a Magnus Carlsen, considerado o maior jogador de xadrez da história. As investigações seguem em andamento.

Foto: PC

