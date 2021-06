Iniciou na quarta-feira (2), mais uma edição da Operação Corpus Christi. A ação realizada pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) segue até o final de domingo (6). O objetivo é fiscalizar os motoristas que trafegam pelas rodovias estaduais e federais do Estado e, ao mesmo tempo, evitar que ocorram acidentes. Também vão ser realizadas atividades educativas, orientando os motoristas, pedestres e ciclistas.

No trânsito o objetivo principal será prevenir condutas que aumentem o risco de acidentes graves e potencializem lesões e mortes, como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, consumo de álcool pelo condutor e falta do uso de equipamentos de segurança (cinto de segurança, capacete, etc). No combate ao crime ações de inteligência e operacionais visam dar sensação de segurança ao viajante, bem como interromper a cadeia logística do crime, por meio da prisão de criminosos e da apreensão de ilícitos.

A PRF recomenda cautela e paciência para quem vai pegar a estrada nesse feriadão, principalmente nos horários de mais movimento, que devem ocorrer entre a tarde de domingo (6) e o início da manhã de segunda-feira (7).

Além da PRF, o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) também vai estar reforçando a fiscalização nas estradas durante o feriadão de Corpus Christi. As ações vão estar concentradas nas estradas do Litoral Norte e da Serra gaúcha.

As atividades vão ser voltadas para as condutas que aumentem o risco de ocorrências graves, como: ultrapassagens indevidas, consumo de álcool, a falta de equipamentos de segurança (cinto de segurança e cadeirinhas para crianças) e excesso de velocidade. As ações também vão ser direcionadas no combate ao crime, com abordagens focadas para retirar criminosos de circulação, recuperar veículos roubados, apreender armas ilegais, entorpecentes, e produtos de contrabando das rodovias estaduais.

ATITUDES QUE PODEM SALVAR VIDAS

– Use o cinto de segurança;

– Somente ultrapasse em local permitido e com visibilidade, tempo e espaço suficientes;

– Não utilize o celular enquanto dirige;

– Só dirija se não ingeriu bebida alcoólica e teve uma boa noite de sono;

– Programe sua viagem para evitar os horários de pico; faça paradas para o descanso.