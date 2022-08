Operação cumpre 14 mandados de busca e apreensão no Litoral

Foto: BM

A Brigada Militar (BM) e a Polícia Civil (PC) deflagraram na manhã de quarta-feira (10), uma Operação em conjunto em decorrência de dois homicídios ocasionados na região: Um deles resultou na morte do menino Brayan Vidal Ferreira de seis anos de idade. O menino acabou levando um tiro na cabeça durante a tarde de domingo (7), em sua casa, em Imbé. Ele foi levado a um hospital de Porto Alegre, mas não resistiu e acabou falecendo na manhã de segunda (8).

Já o segundo crime ocorreu na última quinta-feira (4), em Capão da Canoa. Na ocasião, um colombiano, de anos de idade, foi a morto a tiros em frente a uma churrascaria, às margens da ERS-389 (Estrada do Mar). Segundo a Polícia, a vítima, identificada como Carlos Orlando Segura Murillo, estaria envolvida com um esquema de agiotagem.

O comandante-geral da Brigada Militar, o coronel Cláudio dos Santos Feoli, e o subcomandante-geral da Corporação, o coronel Douglas da Rosa Soares, acompanharam a Operação coordenada pelo comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), o tenente-coronel Ney Humberto Fagundes Medeiros, e pelo delegado de Polícia Civil de Imbé, Antônio Carlos Ractz Júnior.

Conforme o delegado, as mortes estariam relacionadas, visto que o alvo na invasão da casa do Policial Militar (PMs) da Reserva da BM era o companheiro da neta do sargento Alexandre de Jesus Ferreira, que é colombiano. Ractz afirmou que houve um desentendimento entre o grupo de estrangeiro que atua com empréstimos e juros abusivos, o que teria motivado os crimes.

Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de buscas e apreensão nas cidades de Capão da Canoa, Imbé, Tramandaí, além de Campo Bom, no Vale dos Sinos. Um colombiano de 45 anos de idade foi preso em flagrante com notas falsas. Durante a Operação foram apreendidas três motocicletas, capacetes e roupas utilizadas durantes os homicídios. Também foram confiscados uma arma, celulares e outros objetos, além de 15 mil reais em dinheiro, assim como notas de peso, euro e dólares.

Não bastasse isso, os policiais também conseguiram apreender materiais de divulgação dos empréstimos realizados pelo grupo de agiotas. Segundo a Polícia, o material apreendido poderá auxiliar os órgãos de segurança a elucidar as circunstâncias que envolvem as duas mortes.

REFORÇO POLICIAL

Desde segunda (8), a Brigada reforçou o efetivo no Litoral Norte, principalmente em Imbé, onde o PM da Reserva teve a sua residência invadida. O tenente-coronel, Ney Humberto falou sobre isso: “Estamos com esse reforço por tempo indeterminado, são 16 Policiais Militares do Comando de Policiamento de Choque, mais quatro policiais rodoviários e outros que estão atuando na Seção de Inteligência”, explicou o comandante do CRPO Litoral.

O comandante Medeiros ressaltou a importância de restabelecer a sensação de segurança por parte da população com maior número de policiais e afirmou que ainda este ano, novos soldados devem estar se formando na Escola de Formação de Soldados e Sargentos (Esfes) de Osório, aumento ainda mais o efetivo da BM na região.

Vale ressaltar que os responsáveis pela invasão da casa do PM aposentado ainda seguem foragidos. O coronel Feoli afirmou que, no caso de Imbé, independente de um policial militar da reserva e seus familiares terem sido atingidos por ato criminoso, todo o Estado foi atacado. “Não há outro caminho para frear a criminalidade senão sermos reativos”, destacou o comandante-geral da BM. A Polícia Civil e a Brigada Militar seguem trabalhando juntas para resolver os casos e novas ações como essa não estão descartadas.

