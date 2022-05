Operação cumpre cinco mandados de busca e apreensão do Litoral

Os agentes da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil (PC), com auxílio do Ministério Público (MP), deflagraram no início da manhã da última quinta-feira (28/04), uma Operação para combater o tráfico de drogas no Litoral Norte gaúcho. Ao todo, aproximadamente 25 policiais participaram das ações.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em de Palmares do Sul. O município é alvo de uma quadrilha que, segundo o delegado Antônio Carlos Ractz Júnior, costuma enterrar o material ilícito para que não seja encontrado. Para se ter uma ideia, apenas em março foram apreendidos mais de 18 quilos de entorpecentes no município.

Durante a Operação foram apreendidos seis aparelhos celulares, documentos e porções de drogas, além de um carro e uma motocicleta. O material estava com suspeitos de estarem envolvidos com a facção criminosa. Eles foram presos e conduzidos a Delegacia de Polícia (DP). As investigações continuam e novas ações como essa não estão descartadas.

Foto: BM

