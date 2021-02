A Brigada Militar (BM) realizou na terça-feira (23), a Operação Avante Força Total. A ação ocorreu em 13 municípios do Litoral Norte, os quais são atendidos pelo 2o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT): Arroio do Sal, Capão da Canoa, Dom Pedro de Alcântara, Imbé, Itati, Mampituba, Morrinhos do Sul, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras, Três Forquilhas e Xangri-lá.

A Operação, a qual durou 24 horas, teve como objetivo a saturação de áreas sensíveis, de acordo com os resultados dos índices de criminalidade, buscando a visibilidade e a repressão qualificada, em busca de foragidos, armas e drogas. Ao todo, foram realizadas cinco prisões, sendo quatro em Tramandaí e uma em Imbé.

Em Tramandaí, três homens foram presos por tráfico de drogas. Segundo a BM, um dos indivíduos estava foragido da Justiça. Ainda em Tramandaí, a Brigada prendeu outro homem que estava foragido, após romper a tornozeleira eletrônica. Já em Imbé, um homem foi preso por receptação e adulteração de sinal indicador de veículo. O indivíduo estava com uma motocicleta, a qual havia sido roubada na cidade de Gravataí (região Metropolitana) no início desse mês. Os cinco foram conduzidos a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para registro de ocorrência e depois foram encaminhados ao sistema prisional.

Além das prisões, também foram realizadas abordagens de pessoas e veículos. As ações contaram com a participação das equipes da Força Tática do 2o BPAT de Arroio do Sal, Capão da Canoa, Torres e Tramandaí, do canil do 8o Batalhão de Policiamento Militar (BPM), do policiamento ostensivo, do setor de inteligência da BM, além do Batalhão de Aviação da Brigada Militar.

Foto: BM