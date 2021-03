A Brigada Militar (BM), por meio do 8o Batalhão de Policiamento Militar (BPM), realizou no final da tarde da última sexta-feira (12), uma Operação nos municípios de Mostardas e Tavares. A ação, comandada pelo tenente Eduardo José Schirmer Bomfim, contou com a participação das guarnições do policiamento ostensivo e da Força Tática, além do Canil do 8o BPM.

Ao todo, três homens foram presos em Tavares e um em Mostardas, todos por envolvimento com o tráfico de drogas na região. Durante as ações, foram apreendidas 11 porções de cocaína, duas porções de maconha, além duas balanças de precisão, dois aparelhos celulares e três relógios de pulso. Também foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de tráfico de entorpecentes, onde um indivíduo foi preso no município de Mostardas.

Os cinco foram encaminhados a Delegacia de Polícia (DP) de Osório para o registrado de ocorrência e posteriormente foram conduzidos ao sistema prisional.

Foto: BM