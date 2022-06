Operação da Brigada termina com mulher presa por tráfico

A Brigada Militar (BM), por meio do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), deflagrou na quarta-feira (8), em Cidreira, a Operação Força Tática. A ação foi realizada pelos agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), com auxílio do Canil do CRPO.

Durante o trabalho, os Policiais Militares (PMs) foram informados de que uma mulher estaria traficando em um ponto da cidade. Os policiais foram até o local, no bairro Antena, onde confirmaram o fato. A mulher, de 26 anos, foi presa em flagrante com 66 porções de drogas, sendo 24 de maconha, 22 de cocaína e outras 20 de crack. Também foi apreendida uma quantia em dinheiro, no valor de 24 reais. Ela foi conduzida a Delegacia de Polícia (DP), junto com a droga apreendida. Onde foi registrada ocorrência.

