Operação da Polícia termina com um homem preso e dois adolescentes apreendidos

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC) deflagrou na madrugada da última sexta-feira (22) uma Operação, com objetivo de combater os crimes de homicídio na região. Aproximadamente 30 agentes participaram das ações, que contou com cumprimentos de mandado de busca e apreensão.

Durante a Operação, a Polícia prendeu um homem e apreendeu dois adolescentes. Segundo o delegado João Henrique Gomes, o trio é suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido na cidade no início de junho. Além disso, os policiais conseguiram localizar e confiscar porções de crack, além de aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro. Ainda conforme o delegado, as investigações seguem em andamento e não estão descartadas novas ações como essa.

FOTO: PC

