Na terça-feira (6), foi realizada a Operação Divisa RS/SC, a qual tem como objetivo a fiscalização e o combate à criminalidade nas divisas entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, incluindo as cidades de Torres e Passo de Torres (SC). Foram presos durante a Operação, que é realizada em parceria entre a Brigada Militar do RS e a Polícia Militar de SC, três indivíduos, sendo um desses, foragido da Justiça. Ao todo, foram apreendidos dois quilos de maconha, um aparelho celular, além de 975 reais em dinheiro.

Foto: PM